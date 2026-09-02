Всемирные игры кочевников в Кыргызстане посетят около 200 тыс. человек

В Кыргызстане продолжаются Всемирные игры кочевников. Официальную церемонию открытия, на которой присутствовал и глава белорусского государства Александр Лукашенко, посетили около 30 тыс. человек.

Накануне стартовала спортивная программа игр, а 2 сентября определять лучших на Олимпиаде степей начнут и артисты. Уже было разыграно несколько комплектов медалей. Соревновались в виде спорта "Куреш" - это национальная борьба. Лучших определяли по олимпийской системе на протяжении всего дня.

1 сентября организаторы игр пообщались с журналистами. Среди прочего была озвучена информация о том, что Олимпиаду степей в 2026 году посетят около 200 тыс. человек (включая туристов), а ожидаемая выручка может достигнуть 120 млн долларов. Вообще, туристический потенциал Кыргызстана - это один из ключевых кейсов, который культивируется во время Всемирных игр кочевников.

Эдуард Кубатов, директор Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете министров Кыргызстана:

"Мы уже говорим о том, что 200 тыс. туристов сейчас посещают Всемирные игры кочевников. Только на открытии было 30 тыс., но при этом, представляете, более 100 стран-спортсменов - это более 100 медиа по всем 100 странам - это и блоги, и материалы, и медиа, информация. И на следующий год мы увидим эффект от Всемирных игр кочевников".

Еще один важный момент игр - это развитие культуры кочевников. Ведь помимо спорта здесь пройдут научные конференции, этно-фестивали, ярмарки ремесел, а также международный фестиваль этнической музыки "Эхо кочевников".

По словам главного режиссера игр, именно к этому направлению в будущем стоит более внимательно присмотреться белорусам со своей богатой народной культурой.

"Белорусы могли бы и Гран-при взять. У вас тоже фестивали международные - "Славянский базар" очень известный. Наши певцы, эстрадники часто участвуют. И что хорошо, государство тоже поддерживает, лично Президент ваш поддерживает - это хорошо", - отметил главный режиссер VI Всемирных игр кочевников Урмат Асанбаев.

2 сентября соревновательная программа на Всемирных играх кочевников продолжится. Среди прочего запланированы такие виды спорта, как стрельба из лука, сумо и перетягивание на поясах - это вид борьбы, он же "алыш". Будут выступать и белорусские ребята.