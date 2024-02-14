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Всемирный женский хоккейный матч пройдет 17 февраля
20 хоккеисток представят Минск на Всемирном женском хоккейном матче. Еще 10 игроков направит Минская область. Событие в третий раз подряд примет один из торговых центров в Гродно уже в ближайшую субботу. Этот поединок максимально важен для развития этого вида спорта в Беларуси. Благодаря проекту девушки, которые занимаются хоккеем в разных уголках нашей страны, могут вместе выйти на лед, стать частью яркого шоу, показать, чему они научились за сезон и вдохновить других взять в руки клюшки и стать на коньки. Доказательство успешности этого замысла - с момента проведения первой такой встречи число хоккеисток в Беларуси увеличилось в три раза. В этом году шоу будет посвящено космической теме.
В нынешнем году на Всемирный женский хоккейный матч подали заявки 110 девушек. Всего они проведут 3 поединка.
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