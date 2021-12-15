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Встреча лидеров гандбольного чемпионата Беларуси среди мужских команд - СКА сегодня сыграет против "Мешков Брест"
Принципиальное дерби и встреча лидеров гандбольного чемпионата Беларуси среди мужских команд. В спорткомплексе "Уручье" столичный СКА сегодня принимает "Мешков Брест". Матч начнется в 19:00. Недавний поединок этих клубов, который прошел в середине ноября, завершился с ничейным результатом. Однако последний раз армейцам удалось переиграть соперника лишь в сентябре 2019-го. Чем же завершится сегодняшнее противостояние, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5".
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