Встреча лидеров гандбольного чемпионата Беларуси среди мужских команд - СКА сегодня сыграет против "Мешков Брест"

Принципиальное дерби и встреча лидеров гандбольного чемпионата Беларуси среди мужских команд. В спорткомплексе "Уручье" столичный СКА сегодня принимает "Мешков Брест". Матч начнется в 19:00. Недавний поединок этих клубов, который прошел в середине ноября, завершился с ничейным результатом. Однако последний раз армейцам удалось переиграть соперника лишь в сентябре 2019-го. Чем же завершится сегодняшнее противостояние, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5".