Встречаем лето-2025 с "Вытокамi" - чем будут удивлять гостей фестиваля Поставы

Встречаем лето-2025 с "Вытокамi" - чем удивят гостей фестиваля Поставы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb3052c1-4995-46b0-b104-d653eafe8e71/conversions/98a01422-96a8-4072-a3b5-18b89c57ca1d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb3052c1-4995-46b0-b104-d653eafe8e71/conversions/98a01422-96a8-4072-a3b5-18b89c57ca1d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb3052c1-4995-46b0-b104-d653eafe8e71/conversions/98a01422-96a8-4072-a3b5-18b89c57ca1d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb3052c1-4995-46b0-b104-d653eafe8e71/conversions/98a01422-96a8-4072-a3b5-18b89c57ca1d-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 2025 году спортивно-культурный фестиваль "Вытокi" с 5 по 7 июня примет один из самых красивых городов Витебщины - Поставы.

Организаторы каждый сезон удивляют интересными проектами, которые помогают ближе познакомиться с различными уголками Беларуси. Поставский район известен своей богатой историей и культурным наследием, здесь чтут традиции и активно занимаются развитием региона. Особое внимание уделяется спорту.

Первыми поближе узнать Поставы смогут участники туристической акции "Вандруй. Адчуй. Натхняйся", которая пройдет с 4 по 6 июня. Для участия в акции нужно будет зарегистрироваться, вся необходимая информация появится позже на сайте и в официальных аккаунтах НОК Беларуси в соцсетях.

5 июня

В первый день фестиваля юных участников ждет художественный интерактив "стАРТ" от галереи "АртХаос", который состоится на территории нового скейт-роллер парка (начало в 16.30). Все желающие смогут с командой белорусских художников закончить красочное оформление площадки нового многопрофильного комплекса для катания и занятий спортом.

Вечером состоится презентация проекта "Ежа з сэнсам", где будут представлены блюда местной кухни.

Завершится первый день на городском стадионе показом фильма "Чемпион мира" о захватывающим противостоянии двух сильнейших шахматистов (20.00).

6 июня

Во второй фестивальный день жителей и гостей Постав ждет спортивно-исторический квест (начало в 15.00, точка старта - скейт-роллер парк). У его участников будет уникальная возможность познакомиться с самыми интересными и значимыми местами города, а также увлекательно провести время на свежем воздухе, сочетая физическую активность с умственной.

НОК Беларуси подготовил для подрастающего поколения города по-настоящему спортивный подарок - современный скейт-роллер парк с воркаут-площадкой, которые разместятся на территории стадиона городского ФСК.

Торжественная церемония открытия "Вытокаў", а также современного скейт-роллер парка с воркаут-площадкой состоится в 19.00 на территории стадиона городского ФСК (ул. Советская, 81в). Первыми площадку опробуют лучшие белорусские представители велоспорта (BMX), роллер-спорта и сильнейшая команда страны по брейкингу.

Продолжит вечернюю программу театрализованная музыкальная постановка "Модны вадэвiль" от Театра юного зрителя и проекта "Роднае-моднае". А завершится второй день фестиваля необычным концертом, на котором известные хиты исполнят на традиционном белорусском инструменте - цимбалах (начало концерта в 21.30).

7 июня

Центральной площадкой третьего дня фестиваля "Вытокі" станет городской стадион ФСК. С 11.00 до 13.00 здесь пройдет интеллектуальный турнир "Олимпийская викторина" (малая сцена скейт-роллер парка), на котором будут определены лучшие знатоки истории олимпийского движения и белорусского спорта.

Главным событием праздника станет традиционный масштабный Олимпийский квест, который пройдет с 13.00 до 17.00 на городском стадионе ФСК (ул. Советская, 81в). Для ребят до 14 лет на 26 спортивных площадках организаторы подготовят интересные задания по 32 видам спорта. Участники смогут показать свои силы на гребных тренажерах, прокатиться на виртуальном велотреке, выполнить приемы в карате, дзюдо, борьбе, а также продемонстрировать свое владение гимнастическими предметами и другие спортивные способности.

Помогать выполнять задания юным атлетам будут опытные наставники - квалифицированные тренеры, известные спортсмены, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Организаторы предусмотрели подарки для участников, однако получить их будет совсем непросто. Ребятам необходимо будет приложить максимум усилий, проявить сильный характер и волю к победе - все как на настоящих спортивных турнирах.

Участникам квеста нужно будет собрать 18 печатей золотого, серебряного или бронзового цветов. Наибольшее количество печатей одного цвета соответствует определенному призу: смарт-часы (золото), музыкальная Bluetooth-колонка (серебро), пауэрбанк (бронза).

Также организаторы советуют посетить площадку "Игры нашего двора", на которой можно будет определить лучших в "Резиночке", "Классиках", "Картошке", "Лапте", стрельбе из рогатки - в играх, хорошо знакомым нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Самые активные участники смогут побороться за главный приз - музыкальную колонку.

Продолжит фестиваль "Музыкальный ринг" (17.00-19.00, стадион ФСК, главная сцена), участники которого исполнят танцы под известные мировые композиции.

А в 20:00 на стадионе ФСЛ гостей Постав ждет вечерний концерт с участием звезд белорусской эстрады.

Завершат праздник красочный фейерверк над водой и дискотека (начало в 23.00).

К услугам гостей фестиваля - фуд-корты и выставка-продажа "Белорусские бренды", на которой будут представлены продовольственные и непродовольственные товары отечественных предприятий, инновационная продукция НАН Беларуси, продукция белорусских мастеров.