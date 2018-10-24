Встречаем призеров чемпионата мира по борьбе и продолжаем следить за соревнованиями в Будапеште

В Будапеште продолжается чемпионат мира по борьбе, а первые призеры уже возвращаются на родину. В национальном аэропорту Минск наша съемочная группа встречала представителей вольного стиля. На счету команды две медали: серебро завоевал Иван Янковский в весе до 92 килограммов и бронзу Али Шабанов в категории до 79.

К слову, Шабанов становился третьим и на прошлогоднем планетарном форуме. В медальном зачете сборная Беларуси расположилась на 10-й позиции, что в тренерском штабе считают положительным результатом.