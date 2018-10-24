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Встречаем призеров чемпионата мира по борьбе и продолжаем следить за соревнованиями в Будапеште

В Будапеште продолжается чемпионат мира по борьбе, а первые призеры уже возвращаются на родину. В национальном аэропорту Минск наша съемочная группа встречала представителей вольного стиля. На счету команды две медали: серебро завоевал Иван Янковский в весе до 92 килограммов и бронзу Али Шабанов в категории до 79.

К слову, Шабанов становился третьим и на прошлогоднем планетарном форуме. В медальном зачете сборная Беларуси расположилась на 10-й позиции, что в тренерском штабе считают положительным результатом.

В эти дни за медали борются женщины. В копилке белорусской команды уже одна награда - серебро у Залины Седаковой в категории до 55 килограммов. Завтра заключительный день соревнований, затем до воскресенья будет проходить турнир среди борцов греко-римского стиля, где Беларусь представят 8 спортсменов.

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