Полуфинал турнира в Страсбурге с участием Арины Соболенко и Даяны Ястремской покажет "Беларусь 5"

В шаге от финала статусного турнира WTAво французском Страсбурге.Сегодня в 15 часов "Беларусь 5"покажет встречу 1/2финалас участием Арины Соболенко против украинской теннисистки (42-й на планете) Даяны Ястремской. Накануне же первая ракетка Беларуси в четвертьфинале была сильнее олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро Моники Пуиг. Победы Арина добилась в трех сетах: 6:1, 3:6, 6:2. Уже известна и соперница белоруски в первом круге "Ролан Гаррос" - ей станет словачка Доминика Цыбулкова.