Встречу Александры Саснович с Каролин Возняцки покажет телеканал "Беларусь 5"

Встречу с участием Александры Саснович во втором круге на турнире WTA в Майами ориентировочно в 22:10 покажет телеканал "Беларусь 5". Наша теннисистка на этой стадии встретится с датчанкой Каролин Возняцки. Напомним, в первом круге в непростом трехсетовом поединке Саснович была сильнее швейцарки Виктории Голубич.