"Вся жизнь - борьба": как деревенский мальчик Александр Медведь стал лучшим борцом XX века

Когда борец Александр Медведь выходил на ковер, замирала вся Беларусь. Истинный белорусский богатырь шел к победам с невероятной мотивацией и осознанием, что за ним стоит вся страна.

День рождения - всегда хороший повод вспомнить заслуги большого человека для Беларуси.

Александр Медведь - лучший борец вольного стиля XX века, настоящий патриот страны и большой чемпион. Сейчас, когда Александра Медведя с нами нет, каждый может прийти во Дворец борьбы, который носит его имя, и увидеть большие награды, завоеванные им.

Александр Медведь в 1960-1970-е годы стал лицом всего советского спорта. Три олимпийских золота на тот момент оказались сродни выходу в открытый космос. Но спортсмен неизменно после крупнейших стартов возвращался в Беларусь, чтобы набраться сил и подготовиться к новым победам.

Его не стало в сентябре 2024 года. Он совсем немного не дожил до своего 87-го дня рождения, который празднуется 16 сентября. Семь золотых медалей чемпионата мира - выдающееся достижение, но главное, что Медведь открыл для белорусской борьбы много известных имен и прославил Беларусь на весь мир.

"Александра Васильевича узнал, когда мне было лет 12. У нас была обязанность - изучить историю своего вида спорта. Мы знали всех своих героев, которые были большими чемпионами. Александр Медведь - величина, с которой я никогда не мог себе представить познакомиться", - рассказал председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.

Алим Селимов

В мире спорта и в истории Олимпийского движения Беларуси Александр Медведь - тот человек, который своим трудом и целеустремленностью достигал максимальных результатов, прославив в первую очередь Беларусь, этот вид спорта и оставив спортивный исторический след, который пока никем не побит.

Чтобы осознать его величину, достаточно нескольких эпизодов, кроме непосредственно спортивных достижений. Он нес знамя советской делегации на открытии Олимпиады 1972 года в Мюнхене, зажигал Олимпийский огонь в Минске в 1980-м. Нес гордо белорусский флаг в Афинах уже суверенной Республики Беларусь. Позже многие годы трудился в качестве вице-президента Национального олимпийского комитета Беларуси.

А в основе всего было простое деревенское, но военное детство. Когда началась Великая Отечественная война, будущей легенде спорта было только 4 года. Ровно 10 лет назад Александр Васильевич рассказал интересные детали.

Александр Медведь, трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе (1937-2024 гг.):

"У меня были очень мощные, хорошие кисти. Отец спрашивал: "Хочешь погулять пойти? Тогда вот два пня дубовые, их надо расколоть. Раньше давали только пни, их выкорчевывали, заготавливали летом, а зимой кололи. Расколоть какой-то пень - искусство, особенно зимой. Я это искусство освоил. Я сеял, косил сено, рожь. В общем, вкалывали, ведь надо было выживать после войны. Может быть, вот это мне закалку дало".

В кабинете Александра Васильевича сейчас работает его сын Алексей, который тоже добился больших спортивных высот, а сейчас руководит Дворцом борьбы, который носит имя его отца.

"Тут все так и осталось, как он оформлял этот кабинет. Всюду мишка. Это символ. Спортивное качество совпало с фамилией. Не знаю, почему так получилось. Я даже не могу ответить на этот вопрос. Наверное, он родился под такой звездой. Медведь же коварный хищник по своей природе, хоть на вид и пушистый, но на самом деле от медведя человек убежать не может", - отметил директор Дворца борьбы им. А. Медведя, сын Александра Медведя Алексей Медведев.

В Музее борцовской славы хранится масса уникальных экспонатов, ведь многие схватки Медведя и его победы стали летописными. К примеру, в финальном раунде турнира Олимпийских игр 1968 года Александр Медведь вывихнул палец во время поединка с немецким борцом Вильфридом Дитрихом. Советскому спортсмену могли присудить досрочное поражение, но он самостоятельно вправил себе палец, и соревнование продолжилось. Александр Медведь победил в этом турнире и завоевал вторую в карьере золотую олимпийскую медаль.

"Дисциплина, ответственность - человек всегда должен держать себя в рамках, не должен распыляться на другие вещи. Борьба - тяжелый спорт, сам им занимался. Со стороны кажется: два человека, схватка какая-то, что они там уже делают? На самом деле устаешь колоссально, изматываешься так, что потом лежишь и встать не можешь", - поделился Алексей Медведь.

Александр Медведь много отдавал времени тренировкам, брал сразу несколько человек для спаррингов. С одним, говорил, не хватает нагрузки.

Алексей Медведь:

"Создать турнир для детей - идея оцта. Дети - наше будущее, надо же их воспитывать, чтобы потом появлялись и взрослые спортсмены. Конечно, не все они станут будущим. Я пытался тоже заниматься спортом, был среди молодежи чемпионом мира. Турнир даже его один раз выиграл. Конечно, отец хотел, чтобы я повторил его какую-то часть, но у меня не получилось".

Но главное, что оставил после себя Александр Медведь, - это наследие. Турнир серии Гран-при носит имя трехкратного олимпийского чемпиона и проводится уже в память о нем, а детский медвежонок помог многим детям найти правильную дорогу в жизни.

"Александр Васильевич оставил о себе очень большую память для всей страны. Нам повезло соприкоснуться с его жизнью и спортивным творчеством. Для меня он был проводником в мир большой борьбы. Когда я первый раз боролась на Международном турнире по вольной борьбе "Медвежонок", меня награждал Александр Медведь. Это было первое международное соревнование, на котором я победила. Он мне тогда сказал, что стану большой медведицей. Надеюсь, я его не подвела. Я вышла на новый уровень, поступила в училище Олимпийского резерва, позже начались серьезные международные соревнования", - вспомнила двукратная чемпионка Европейских игр по борьбе Василиса Марзалюк.

Александр Медведь - это великая спортивная история Беларуси, ведь его знают во всем мире.

"Самое известное его выражение: вся жизнь - борьба. Этим крылатым выражением мы всегда пользовались в разных ситуациях, не только в борьбе. Мы живем и боремся на каждом этапе жизни", - подчеркнул Алим Селимов.

Когда на ковер выходил Александр Медведь, замирала вся Беларусь. О пути спортсмена к олимпийскому пьедесталу смотрите подробнее в специальном репортаже.

Главное фото: РИА Новости