Не так давно зародившись в Бразилии, пляжный футбол начал свое уверенное шествие по миру. И Беларусь (страна без морей и пляжей) отлично выступает на международной арене. В начале июля наша сборная гарантировала себе третий Мундиаль кряду. А сейчас парни готовы удивлять на II Играх стран СНГ. Вся красота и сложность пляжного футбола в проекте "Сыграем вместе".