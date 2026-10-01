"Вторая молодость": марафон по скандинавской ходьбе объединил пожилых жителей Минщины

В День пожилых людей в разных регионах Беларуси прошел марафон по скандинавской ходьбе "Шаг к долголетию", его централизованный старт был дан в Дзержинске.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси: "Порядка трети населения в возрасте 65 лет и старше занимается физической культурой. Это не может не радовать. Тот энтузиазм, который мы видим и активность - все хотят идти быстрее и победить. На этом стратегия не заканчивается. Мы заботимся и о материальном положении нашего старшего поколения. Политика в отношении пенсионного обеспечения также является приоритетом. Сегодня государство тратит на пенсии порядка 9 % ВВП. Это более 31 млрд рублей".

По дистанции спортсмены передвигались энергично и даже с песней. На финише каждый получил памятный сертификат.