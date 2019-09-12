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Второе подряд поражение терпит клуб "Лос-Анджелес Гэлэкси"

Ибрагимович не забивает - "Лос-Анджелес Гэлэкси" проигрывает. Второе подряд поражение терпит клуб боснийского шведа. На этот раз в матче регулярного чемпионата МЛС против "Колорадо Рэпидз". Со счетом 2:1. Переживающий вторую футбольную молодость Златан всю встречу отыграл от звонка до звонка, однако полезными действиями отметиться на этот раз не смог.

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