Второе подряд поражение терпит клуб "Лос-Анджелес Гэлэкси"

Ибрагимович не забивает - "Лос-Анджелес Гэлэкси" проигрывает. Второе подряд поражение терпит клуб боснийского шведа. На этот раз в матче регулярного чемпионата МЛС против "Колорадо Рэпидз". Со счетом 2:1. Переживающий вторую футбольную молодость Златан всю встречу отыграл от звонка до звонка, однако полезными действиями отметиться на этот раз не смог.