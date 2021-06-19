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Второе поражение сборной Беларуси в Евролиге по пляжному футболу
Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела второе поражение на стартовом этапе очередного розыгрыша Евролиги в Португалии. В поединке второго тура предварительной группы С наша команда уступила россиянам 3:5. Сегодня парни Николаса Альварадо завершат первый этап матчем с командой Турции. Стартовый свисток прозвучит в 17:30. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".
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