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Второй день чемпионата Европы по биатлону в Раубичах. Прямое включение с места зрелищных стартов

Сегодня - второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, следим за самыми зрелищными гонками - эстафетами. География турнира обширна. В Беларусь приехали именитые спортсмены из Канады, США, Китая и даже Австралии, не говоря уже о представителях из Европы. На протяжении всего дня в спорткомплексе дежурит съемочная группа Агентства теленовостей.

На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Кристина Камыш (прямое включение). Буквально несколько минут назад в Раубичах стартовала смешанная эстафета. Формат традиционный - две женщины, двое мужчин. Лежка - стойка. Из белорусов первой на дистанцию ушла Динара Алимбекова. Днем же прошел сингл-микст. И победу в одиночной смешанной эстафете взяла команда из России. Беларусь в сингл-миксте представил тандем Елены Кручинкиной и Владимира Чепелина. Наши в итоговом протоколе расположились на 10 месте. Нам удалось пообщаться с биатлонистами.


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Завтра в Раубичах - соревновательная пауза перед насыщенными выходными

Ведь болельщикам, которые приедут в спорткомплекс приодеться, разрываться между двумя видами спорта - биатлоном и фристайлом. Чемпионат Европы продолжится спринтерскими гонками. А лучшие лыжные акробаты планеты выступят на этапе Кубка мира. Среди них и новоиспеченная чемпионка мира - белоруска Александра Романовская. Нацкоманда уже как 4 дня готовится к домашнему этапу, предпоследнему в сезоне. Александра имеет неплохие шансы продлить свою победную серию. Ведь после золота планетарного форума она выиграла медаль аналогичного достоинства на этапе Кубка мира в Москве.


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Так что, в субботу и воскресенье в Раубичах будет жарко. Результаты смешанной эстафеты чемпионата Европы уже в выпуске итоговой ежедневной программы "Панорама".

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