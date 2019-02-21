Второй день чемпионата Европы по биатлону в Раубичах. Прямое включение с места зрелищных стартов

Сегодня - второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, следим за самыми зрелищными гонками - эстафетами. География турнира обширна. В Беларусь приехали именитые спортсмены из Канады, США, Китая и даже Австралии, не говоря уже о представителях из Европы. На протяжении всего дня в спорткомплексе дежурит съемочная группа Агентства теленовостей.



На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Кристина Камыш (прямое включение). Буквально несколько минут назад в Раубичах стартовала смешанная эстафета. Формат традиционный - две женщины, двое мужчин. Лежка - стойка. Из белорусов первой на дистанцию ушла Динара Алимбекова. Днем же прошел сингл-микст. И победу в одиночной смешанной эстафете взяла команда из России. Беларусь в сингл-миксте представил тандем Елены Кручинкиной и Владимира Чепелина. Наши в итоговом протоколе расположились на 10 месте. Нам удалось пообщаться с биатлонистами.

