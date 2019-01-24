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Второй день чемпионата Европы по фигурному катанию. Сегодня болеем за нашего Якова Зенько
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который вчера успешно стартовал на льду "Минск-Арены", сегодня в борьбу за награды включаются мужчины. Среди фигуристов, которые выполнят короткую программу, и наш Яков Зенько. Всего на лед выйдет 37 спортсменов, в том числе и легендарный испанец Хавьер Фернандес. Действующий чемпион Европы будет бороться за седьмой титул подряд. В целом континентальный форум оставляет самые позитивные впечатления не только у самих фигуристов, но и у болельщиков.
В вечерней соревновательной программе фигуристы разыграют первый комплект медалей. Чемпионы и призеры Европы определятся по итогам произвольной программы у спортивных пар. Напомним, континентальный форум по фигурному катанию в полном объеме и в прямом эфире показывает телеканал "Беларусь 5".
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