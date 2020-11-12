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Второй день чемпионата Европы по велоспорту на треке
На чемпионате Европы повелоспорту на треке, который продолжается в Пловдиве,белорусские спортсмены поборются сегодня за два комплекта наград. На старт вскретче выйдет Евгений Королек, он же в компании Романа Тишкова, Дениса Мазураи Михаила Шеметова поспорит за бронзу в командной гонке. Напомним, пока вкопилке нашей сборной одна медаль - серебро Анны Терех в скретче.
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