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Второй день чемпионата Европы по велоспорту на треке

На чемпионате Европы повелоспорту на треке, который продолжается в Пловдиве,белорусские спортсмены поборются сегодня за два комплекта наград. На старт вскретче выйдет Евгений Королек, он же в компании Романа Тишкова, Дениса Мазураи Михаила Шеметова поспорит за бронзу в командной гонке. Напомним, пока вкопилке нашей сборной одна медаль - серебро Анны Терех в скретче.

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