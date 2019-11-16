Второй день этапа Кубка мира по конькобежному спорту

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который продолжается в Минске, сегодня будут разыграны очередные 4 комплекта наград. Девушки поборются за медали на дистанциях 500 и 1 500 метров. Мужчины - на дистанции 1 000 метров и в масс-старте. “Беларусь 5” покажет решающие забеги в прямом эфире. Начало трансляции в 14:50. Напомним, этап Кубка мира в Минске открыл текущий розыгрыш.