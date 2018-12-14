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Второй этап Кубка мира по биатлону сегодня продолжится в Хохфильцене мужской спринтерской гонкой

Первым из белорусов на дистанцию уйдет Владимир Чепелин. Он 49-ый. Прямая трансляция гонки в 16:10 на "Беларусь 5".

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