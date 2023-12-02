Второй этап Кубка России по биатлону продолжится 2 декабря гонками преследования

Гонками преследования в Ханты-Мансийске сегодня продолжится второй этап Кубка России по биатлону. Менее часа остается до старта мужского пасьюта, где в топ-10 - сразу четыре белоруса.

Капитан нашей команды - Антон Смольский - накануне взял бронзу в спринте и уйдет на дистанцию всего через 9 секунд после Эдуарда Латыпова. Еще следим за Дмитрием Лазовским, Иваном Тулатиным и Максимом Воробьем. Они также имеют возможность побороться за пьедестал - начало в 10:00.

А в 13:00 на лыжню выйдут женщины. Здесь внимание белорусских поклонников будет приковано к выступлению Анны Солы. Она стартует одинадцатой, через 44 секунды после лидера Натальи Шевченко.