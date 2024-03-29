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Второй тур чемпионата страны по футболу стартует двумя матчами, расскажем какими и во сколько
Второй тур чемпионата страны по футболу стартует двумя матчами. Первыми свои силы проверят футболисты вернувшегося в Высшую лигу - дзержинского "Арсенала", которые на выезде сыграют против могилевского "Днепра". Накануне стало известно, что стан "Арсенала" пополнил голкипер Максим Плотников. Спортсмен за свою карьеру выступал в минском "Динамо", "Торпедо-БелАЗ", солигорском "Шахтере", а также провел 6 матчей за национальную сборную страны. Поможет ли усиление подопечным Вячеслава Вашкевича?
Прямую трансляцию встречи покажет телеканал "Беларусь 5" в 17:00. Позже брестское "Динамо" на своем поле примет "Сморгонь". Начало этого матча в 19:00.
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