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Второй тур четвертого этапа Евролиги по пляжному футболу. Прямые трансляции на телеканале "Беларусь 5"

Сегодня состоится второй тур четвертого этапа Евролиги по пляжному футболу, который впервые принимает Беларусь. Эти соревнования станут тестовыми перед ІІ Европейскими играми в Минске. Турнир проходит на национальном стадионе по пляжному футболу, расположенном в СК "Олимпийский". Арена была открыта во вторник. Вчера наша сборная победила команду из Турции 9:4. Сегодня белорусы сыграют с поляками. Начало матча в 18:20. А до этого в 17:05 встретятся Турция и Италия. Прямые трансляции на "Беларусь 5". Вход на матчи свободный.

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