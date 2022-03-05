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Вудкрофт прокомментировал второе поражение минского "Динамо" в Кубке Гагарина

Главный тренер минского "Динамо" Крейг Вудкрофт отметил, что команда сыграла куда лучше, чем в первой игре против СКА в первом раунде Кубка Гагарина, в особенности это касается скорости, силовой борьбы. Но необходимо, со слов Крейга, добавлять в игре в зоне атаки, генерировать больше моментов, в том числе на втором и третьем добивании. Накануне "зубры" проиграли второй матч серии в Петербурге 1:3. Теперь противостояние переезжает на "Минск-Арену". Матчи минского "Динамо"против СКА состоятся 6 и 8 марта. Количество побед одного из клубов должно достигнуть четырех. На данный момент 2:0 ведет Петербург.

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