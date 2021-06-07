К. Вудкрофт вместо М. Захарова поведет к Олимпиаде сборную Беларуси по хоккею

На заседании исполкома Белорусской федерации хоккея утвержден тренерский штаб национальной сборной Беларуси на квалификацию к Олимпиаде-2022. К этим Играм команду поведет штаб минского "Динамо" во главе с Крэйгом Вудкрофтом. Сегодня Михаил Захаров покинул должность главного тренера сборной. С 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе примет Братислава.

