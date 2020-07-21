"Вулверхэмптон" возвращается в зону еврокубков

Продолжающий бороться за место в еврокубках от Англии "Вулверхэмтон" обыграл на своем поле "Кристал Пэлас", 2:0. Для гостей эта неудача стала 7-й подряд. "Волки" же вернулись на 6 место. В заключительной игре чемпионата их ждет противостояние в Лондоне против "Челси".