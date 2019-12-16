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Вячеслав Дурнов утвержден шефом миссии белорусской делегации на Олимпийских играх в Токио

Вячеслав Дурнов утвержден шефом миссии белорусской делегации на Олимпийских играх в Токио

Вячеслав Дурнов утвержден шефом миссии белорусской делегации на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Кандидатура первого заместителя министра спорта и туризма на должность шефа миссии утверждена на заседании исполкома НОК. Главные старты четырехлетия пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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