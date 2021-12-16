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Вячеслав Григоров назначен на пост главного тренера брестского "Руха"
Вячеслав Григоров - главный тренер брестского "Руха", сообщает официальный сайт команды. Приставка "и. о." теперь не актуальна - контракт с 39-летним специалистом рассчитан на 2 года. Под руководством Григорова брестчане провели 11 матчей, в которых одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения в прошлом сезоне.
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