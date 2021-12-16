Вячеслав Григоров назначен на пост главного тренера брестского "Руха"

Вячеслав Григоров - главный тренер брестского "Руха", сообщает официальный сайт команды. Приставка "и. о." теперь не актуальна - контракт с 39-летним специалистом рассчитан на 2 года. Под руководством Григорова брестчане провели 11 матчей, в которых одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения в прошлом сезоне.