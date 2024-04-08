ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Вячеслав Хоронеко и Виктор Мацур установили новые мировые рекорды в белорусском жиме

Белорусские гиревики продолжают радовать новыми рекордами. На Открытом фестивале силовых видов спорта силач Вячеслав Хоронеко установил мировое достижение в белорусском жиме. Спортсмен 120 раз одной рукой отжал гирю весом 32 кг за пять минут, тем самым сделав на одно повторение больше предыдущего результата.

Также порадовал побитым мировым рекордом и Виктор Мацур, который 16 раз отжал снаряд весом 60 кг.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все