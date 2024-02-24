Хоронеко и Мацур установили мировые рекорды в гиревом спорте

Новый рекорд Вячеслава Хоронеко. Белорусский силач продолжает покорять спортивные вершины. На сей раз было установлено абсолютное мировое достижение в белорусском жиме - в номинации "жим гири весом 32 кг одной рукой в течение 5 минут". Предыдущий рекорд, установленный в прошлом году, был меньше на 13 подъемов.