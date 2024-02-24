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Хоронеко и Мацур установили мировые рекорды в гиревом спорте
Новый рекорд Вячеслава Хоронеко. Белорусский силач продолжает покорять спортивные вершины. На сей раз было установлено абсолютное мировое достижение в белорусском жиме - в номинации "жим гири весом 32 кг одной рукой в течение 5 минут". Предыдущий рекорд, установленный в прошлом году, был меньше на 13 подъемов.
И еще одно достижение. Виктор Мацур привык работать с большим весом. Поэтому в качестве снаряда выбрал гирю в 60 кг. Предыдущий мировой рекорд равнялся 7 повторениям. Но белорусский силач смог выполнить 12 подъемов одной рукой.