Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд в жиме с гирей весом 32 кг

Так, в возрастной категории 60+ Вячеслав Хоронеко за пять минут левой рукой выжал 63 раза гирю весом 32 кг. А еще один наш спортсмен Виктор Мацур, выступающий в возрастной группе до 60 лет, смог одной рукой 20 раз поднять спортивный снаряд весом 50 кг.

"Здесь кажется на вид, что одной гирей проще жать, но я вам скажу, что это обманчиво. Когда жмешь две гири, баланс устойчивый: ноги согнуты, упор четкий двумя ногами, а здесь перевес на одну сторону идет. Если где-то есть небольшой перекос - просто гиря падает. Если она падает на пол, то есть на помост, движение, по правилам, останавливается", - объяснил многократный чемпион мира по гиревому спорту и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Вячеслав Хоронеко.