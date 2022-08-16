Выгодная сделка - камерунский защитник Иван Дибанго продан в эстонскую "Левадию"

Футбольный клуб "Ислочь" сообщает о заключении выгодной сделки. Один из лидеров команды - камерунский защитник Иван Дибанго - продан в эстонскую "Левадию". За "волков" африканец провел 49 матчей, оформил 5 мячей и 9 результативных передач. А по итогам прошлого сезона Дибанго был рекордсменом команды по количеству игрового времени. Сейчас "Ислочь" идет в турнирной таблице на высоком третьем месте.