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Вырвет ли минское "Динамо" третью победу в новом сезоне КХЛ, покажет ледовая схватка с командой Пекина

"Динамо" 6 августа попробует добыть третью победу из трех возможных в новом сезоне КХЛ. "Кунь-Лунь Ред Стар" - следующий соперник белорусов в лиге. Начало этой встречи в 19:30. Прямую трансляцию поединка покажет "Беларусь 5". Напомним, в первой игре сезона динамовцы в гостях обыграли "Нефтехимик" со счетом 5:4. А в понедельник также на выезде добыли свою самую крупную победу в КХЛ, разгромив "Витязь" 7:0.

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