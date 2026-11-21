Развязка футбольного сезона Высшей лиги чемпионата Беларуси все ближе. Матчи предпоследнего тура состоятся 21-22 ноября.

В воскресенье, 22 ноября, может стать известен чемпион, но в том случае, если минское "Динамо" и "Ислочь" не наберут очков, а действующий победитель "МЛ Витебск" добьется победы.

21 ноября в программе несколько матчей, и два из них в прямом эфире покажет "Беларусь 5". В 14:00 могилевский "Днепр" против "Витебска", а в 18:25 брестское "Динамо" примет "Нафтан".

Заключительный тур Высшей лиги пройдет спустя неделю. Все матчи состоятся в одно время.