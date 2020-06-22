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Высшая лига готовится к изменениям в регламенте
Председатель Федерации футбола Владимир Базанов прокомментировал готовящиеся изменения в регламенте чемпионата Беларуси. На поле должны будут находиться минимум 6 игроков с белорусским паспортом (сейчас достаточно пяти). Причем один из местных обязательно младше 22 лет.
Сюжет о грядущих изменениях смотрите сегодня поздно вечером в проекте "Арена" на "Беларусь 1".
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