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Высшая лига готовится к изменениям в регламенте

Председатель Федерации футбола Владимир Базанов прокомментировал готовящиеся изменения в регламенте чемпионата Беларуси. На поле должны будут находиться минимум 6 игроков с белорусским паспортом (сейчас достаточно пяти). Причем один из местных обязательно младше 22 лет.

Сюжет о грядущих изменениях смотрите сегодня поздно вечером в проекте "Арена" на "Беларусь 1".

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