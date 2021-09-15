WADA может исключить каннабис из списка запрещенных для спорта веществ

Каннабис может быть исключен из списка запрещенных для спортсменов веществ. Эту информацию подтвердили в релизе Всемирного антидопингового агентства. Примечательно, что консультации начались всего через несколько месяцев после отстранения от Олимпийских игр американской легкоатлетки Ша'Карри Ричардсон. В крови бегуньи нашли следы каннабиса. Теперь, судя по всему, пришло время пересмотреть статус марихуаны. Так считает глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу. Во время Олимпийских игр он заявил, что данная идея «вполне разумна». Такой вот получается адаптивный подход и в спорте.