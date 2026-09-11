Краткий пересказ от ИИ

Спорт должен оставаться вне политики. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обязала страны, принимающие соревнования под своей эгидой, обеспечить въезд для участников из Беларуси и России.

World Aquatics одной из первых структур стала следовать рекомендациям МОК по допуску белорусских атлетов без ограничений. Однако спортсмены столкнулись с парадоксом: допуск есть, но европейские страны позволяли выступать только в нейтральном статусе.

Например, на недавнем чемпионате Европы в Париже сборная состязалась без национальной символики. Теперь страна-хозяйка турнира будет обязана следовать истинным законам Олимпийской хартии. А если какое-то государство не готово принимать белорусов и россиян - тогда и площадкой для международных форумов оно не станет.