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WTA оштрафовала оргкомитет Уимблдона на $1 млн за недопуск белорусов и россиян к турниру
За недопуск белорусов и россиян к турниру на Уимблдоне британские теннисные организации получили штраф в миллион долларов. Таков вердикт Женской теннисной ассоциации за несоблюдение спортивного принципа. Спортивные структуры Великобритании, на которые наложены международные финансовые санкции, планируют подавать апелляцию. Правда, смогут это сделать только после полной выплаты. Стоит еще и отметить, что внимание к Уимблдону после решения о недопуске атлетов из двух стран стало заметно ниже.
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