XI Международные парламентские игры прошли в Москве

Беларусь заняла второе место в общекомандном зачете XI Международных парламентских игр в Москве.

Формат необычный - соревнуются депутаты и сенаторы, которые обычно встречаются за круглыми столами и в залах заседаний. В 2023 году участвуют 12 стран в 7 видах спорта - от мини-футбола догольфа.

Парламентарии из Беларуси заняли первое место в бадминтоне. Также мы забрали серебро в настольном теннисе, бильярде и мини-футболе, бронзу - в шахматах. Кульминацией стал гала-матч по футболу на стадионе в "Лужниках". На поле вышли сборная парламента России и сборная парламента мира.