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XI Международные парламентские игры прошли в Москве
Беларусь заняла второе место в общекомандном зачете XI Международных парламентских игр в Москве.
Формат необычный - соревнуются депутаты и сенаторы, которые обычно встречаются за круглыми столами и в залах заседаний. В 2023 году участвуют 12 стран в 7 видах спорта - от мини-футбола догольфа.
Парламентарии из Беларуси заняли первое место в бадминтоне. Также мы забрали серебро в настольном теннисе, бильярде и мини-футболе, бронзу - в шахматах. Кульминацией стал гала-матч по футболу на стадионе в "Лужниках". На поле вышли сборная парламента России и сборная парламента мира.
За 10 лет в играх приняли участие около 1,5 тыс. парламентариев из 30 стран.
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