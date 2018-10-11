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XLV Всемирная шахматная олимпиада может стать уникальным спортивным явлением

XLV Всемирная шахматная Олимпиада, которая пройдет в Минске в 2022 году, может стать уникальным спортивным явлением и побить сразу несколько рекордов, прежде всего по количеству участников, зрителей, официальных лиц.

Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказала вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина.

Напомним, Минск был выбран столицей Всемирной шахматной олимпиады на конгрессе ФИДЕ в Батуми.

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