"Зубры" или "рыси"? Сегодня определятся полуфиналисты Кубка Руслана Салея. В 20:10 начнется противостояние "Гомеля" и "Динамо-Молодечно". Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". В эти минуты еще одну путевку в "Финал четырех" оспаривают "Брест" и "Химик". Напомним, по итогам группового этапа напрямую в решающий раунд турнира пробились "Витебск" и "Неман".