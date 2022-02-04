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XXIV зимние Олимпийские игры открыты
XXIV зимние Олимпийские игры официально открыты. За 109 комплектов наград поборются более 4 тысяч спортсменов из 91-й страны. Среди них и наши! 29 белорусов. Желаем им успехов и, конечно, здоровья! Уже завтра начинаем поддерживать и болеть за биатлонистов. Наша смешанная команда отправится в гонку под вторым номером.На старт выйдут Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский. Мы в вас верим! Удачи! А сегодня мы получили порцию удовольствия от фантастической церемонии открытия Олимпиады. Организаторы действительно удивили.
Поздравление Председателю Китая по случаю открытия Олимпийских игр направил наш Президент.Кстати, флаг Беларуси на параде атлетов пронесли наши молодые надежды - конькобежцы Игнат Головотюк и Анна Нифонтова.
Увидеть эту яркую церемонию посчастливилось и Ольге Макей. Маска-респиратор KN95 как на мне - главный атрибут Игр. И без клапана. Это важно: чтобы никакой вирус не проник. Но перед Олимпиадой к Пекину подобрался еще один вирус - политический. О нем чуть позже. А пока на вот таком шаттле для журналистов отправляемся к знаменитому птичьему гнезду.
Меры безопасности здесь такие, что если олимпийский транспорт вдруг попадет в аварию, местным жителям запрещено к нему приближаться для оказания помощи. Чтоб не заразиться и не нарушить антиковидный пузырь, в котором находятся все, кто связан с Играми. Кстати, олимпийские автобусы в основном электробусы. Эдакий реверанс в сторону экологии.
На церемонию открытия отправляются наши спортсмены. Каждую делегацию cопровождают волонтеры. Из горного Чжандзякоу дорога на поезде! В 2008-м, когда мир еще не знал ковида, национальный стадион на церемонии открытия вместил 160 тысяч зрителей и участников. На этот раз на трибунах людей, конечно, меньше, но места заполнены, хоть билеты и не продавали. Число артистов тоже сократили.
Белорусский флаг на Олимпийских играх
На традиционный парад атлеты выходят, соблюдая дистанцию и гендерное равенство: знаменосцы - мужчина и женщина.Беларусь появляется под номером 22 в соответствии с китайским алфавитом. Флагоносы - наши конькобежцы: Анна Нифонтова и Игнат Головотюк. Кстати для Беларуси это восьмая зимняя Олимпиада за суверенную историю.
И это момент, когда стоит гордиться страной. Госсимволика традиционно и на форме атлетов, чем не талисман?! А нести государственное знамя - это большая честь. Об этом перед выходом на стадион говорят наши флагоносцы.
В Пекине открылись зимние Олимпийские игры
Олимпийские игры открытыми объявляет Председатель КНР. Си Цзиньпин лично контролировал ход подготовки спортивных объектов, деревни, медиацентра, общался со спортсменами. И вот, XXIV зимняя Олимпиада стартовала!
Организаторы считают его революционным, добавляя, что такой способ - самый нестандартный за последнее столетие. Упор - на экологию, поэтому в процессе используют водород.
А для жителей Поднебесной у церемонии открытия - особый символизм: в эти дни - начало весны по китайскому календарю. И как гласит местная пословица: "Весна - решающее время года". Решающими ближайшие 16 дней станут и для спортсменов. И это тот случай, когда важно проявить патриотизм, любить свое и болеть за Беларусь!
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