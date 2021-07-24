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XXXII летние Олимпийские игры стартовали - первые медали разыграны
XXXII летние Олимпийские игры стартовали. Первые медали разыграны уже сегодня, правда, пока без участия белорусов, но наши коронные виды спорта еще впереди. Какие надежды на медали? На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Беларусь завоевала девять наград.
Единственное золото в Бразилии нашей стране принес Влад Гончаров. Он же является претендентом на первое место и в Токио, о чем говорит его лидерство в сводном рейтинге последних трех лет.
В Рио-де-Жанейро три медали нашей стране принесли борцы. В Токио мы рассчитываем как минимум на повторение этого результата. У греко-римлян амбициозный Кирилл Маскевич, у женщин в отличной форме находятся Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина.
Гребля традиционно в авангарде наших спортивных надежд: Ольга Худенко и Марина Литвинчук - действующие чемпионки мира в байдарке-двойке. Тот же квартет, что брал бронзу в Рио, поспорит и сейчас за медаль в Токио в байдарке-четверке.
Соревнования по женскому пятиборью без преувеличения - вообще белорусский вид спорта. С последних трех чемпионатов планеты наша Анастасия Прокопенко привезла четыре золотые медали.
В легкой атлетике с особой надеждой следим за сектором для прыжков в высоту: Максим Недосеков будет бороться за медаль Олимпиады. В этом году белорус стал чемпионом Европы в помещении, где покорил 2 м 34 см.
Арина Соболенко, третья ракетка планеты из Минска, однозначно претендент на золото Олимпиады. Из последних достижений: дошла до полуфинала Уимблдона.
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