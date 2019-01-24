Яков Зенько не сумел пробиться в произвольную программу чемпионата Европы по фигурному катанию

Короткая программа продолжается в эти минуты. Наш спортсмен имеет 25-й промежуточный результат. В 19:20 на "Беларусь 5" начнется прямая трансляция произвольной программы в парном катании. Это значит, скоро станут известны обладатели первого комплекта наград континентального форума.