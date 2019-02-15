В заключительный день зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Сараево Яна Домбровская завоевала третью награду для Беларуси, став третьей в шорт-треке на дистанции 1000 метров. Напомним, накануне белорусские хоккеисты, уступив в финале Чехии, завоевали серебро турнира, а фигурист Евгений Пузанов стал бронзовым призером.