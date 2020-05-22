Бывший защитник сборной Нидерландов, экс-тренер "Фейеноорда" Яп Стам возглавил американский клуб "Цинциннати". Правда, не обошлось без курьеза. Официальный Twitter команды при представлении специалиста перепутал фото, выложив твит с изображением Тинуса ван Тоненбрук. Ошибку заметили поздно, на этот счет болельщики много шутили, предоставляя свои варианты фото нового тренера. Получилось забавно. Сейчас соцсети футбольного клуба уже исправились. "Поприветствуйте нашего настоящего нового тренера Япа Стама", - говорится в сообщении.