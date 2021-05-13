Японские медики требуют отменить Олимпиаду

Японский Союз врачей обратился к правительству с требованием запретить проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. По мнению медиков, это мероприятие грозит здоровью тысяч атлетов, менеджеров и зрителей, которых Игры в огромном количестве соберут на стадионах. Рискуют не только десятки тысяч людей, непосредственно причастных к Олимпиаде: эпидемия получит более широкое распространение и в масштабах страны в целом. Союз врачей - влиятельная организация, объединяющая десятки тысяч медиков, работающих в японских больницах. Ответа властей на это обращение пока нет.