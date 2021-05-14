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Японцы создали петицию против проведения Олимпийских игр в Токио
Петиция за отмену летних Олимпийских игр в Токио по состоянию на утро пятницы набрала 350 тысяч подписей. Ее автором стал японский адвокат и политик, который трижды участвовал в выборах губернатора Токио. Сегодня петицию передали в правительство страны. Главная мысль петиции - в нынешних условиях пандемии невозможно безопасно провести Олимпийские игры. В Японии из-за плохой эпидемической ситуации до 31 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Например, в Токио прирост зараженных в течение недели приближался к отметке 1 тысяча в день.
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