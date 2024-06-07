Яркая развлекательная программа и большой футбол. Легендарный стадион "Динамо" в предвкушении матча Беларусь - Россия

В 20:00 на минском стадионе "Динамо" прозвучит стартовый свисток международного матча Беларусь - Россия. Встреча такого уровня вызвала большой ажиотаж. Оно и понятно, ведь наша команда проведет первый домашний матч впервые за два с половиной года. Болельщики уже возле арены, ведь организаторы подготовили большую культурно-спортивную программу.