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Яркая развлекательная программа и большой футбол. Легендарный стадион "Динамо" в предвкушении матча Беларусь - Россия

В 20:00 на минском стадионе "Динамо" прозвучит стартовый свисток международного матча Беларусь - Россия. Встреча такого уровня вызвала большой ажиотаж. Оно и понятно, ведь наша команда проведет первый домашний матч впервые за два с половиной года. Болельщики уже возле арены, ведь организаторы подготовили большую культурно-спортивную программу.

Подробности у Андрея Козлова (видео).

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