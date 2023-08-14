Яркий финал II Игр стран СНГ - завершился Большой праздник спорта

В Беларуси завершился Большой праздник спорта. 246 комплектов медалей розданы. II Игры стран СНГ официально закрыты, а эстафета из Минска передана в Баку. Кажется, эти дни пролетели, словно один миг! Тысячи зрителей на самых необычных площадках: например, в амфитеатре "Славянского базара" в Витебске. Полные трибуны на состязаниях в областных и районных центрах. И даже там, где соревновались молодежные и юниорские сборные. Как это было в Бресте во Дворце водных видов спорта.

Такими были наши Игры. Такими их запомнят белорусы, делегации спортсменов и тренеров, болельщики и команды журналистов. Напомним, что освещать форум прибыли около тысячи репортеров из 12 государств. В том числе Финляндии, Эстонии и Великобритании. Но не нужно много слов, чтобы понимать, что и участникам, и зрителям этот большой спортивный праздник пришелся по душе. Кристина Камыш вспомнила самые яркие моменты.

Песня "Время сильных и смелых" была создана специально ко II Играм стран СНГ. Этот гимн сопровождал весь мультиспортивный форум. 10 дней атлеты дарили зрителю яркие эмоции, радовали неожиданными результатами и красивыми победами. Но когда битва была закончена, соперники пожимали друг другу руки. В этом и есть смысл соревнований. Пока какая-то часть мира забыла об объединяющей функции спорта, мы - помним!

Почему-то всегда все хорошее очень быстро заканчивается. Этот турнир - уже история, но с добрым финалом. И, в первую очередь, это сказание о дружбе.

Идеальное сочетание семи двоек - на II Играх стран СНГ выступило 2 222 спортсмена. В Беларусь прибыли сборные из 22 государств. Кроме партнеров Содружества, в отдельных видах сражались представители Омана, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Малайзии, Бахрейна, Кубы, Ливана, Кувейта и Вьетнама.

Это великолепная возможность для спортсменов из Пакистана поучаствовать в состязаниях, получить международный опыт. Этот старт нужен был для того, чтобы научиться чему-то новому. Мухаммад Вахид Хан, глава делегации Пакистана на II Играх стран СНГ

Спасибо большое Беларуси за приглашение к участию во II Играх стран СНГ. Спортсмены из Вьетнама очень рады приехать в Беларусь. Увидеть достопримечательности. Пообщаться с коллегами по цеху из других государств. Все просто великолепно и очень шикарно. Поэтому благодарности вашей стране за теплый прием. Ву Чань Тхань, глава делегации Вьетнама на II Играх стран СНГ

Почему все хотели оказаться в Беларуси в августе - потому что в определенных видах спорта мы входим в число мировых лидеров. Кроме того, сборная России привезла сильнейший состав. А именно эта команда всегда борется за тройку в медальном зачете на Олимпийских играх.

Если честно, то я очень много готовился к Играм стран СНГ. Тренировался целенаправленно около года. Совсем недавно у нас в Египте в Александрии прошел чемпионат мира для нашей возрастной категории. И я там стал вторым. Современное пятиборье многое значит в моей жизни. Я выбрал этот путь еще в детстве. Поэтому очень рад выступать здесь, на турнире. Организация замечательная. Я бы поставил 10 из десяти. Здесь хороший уровень конкуренции. Соперники сильные. И еще я впервые приехал в Беларусь. Если честно, то у вас немного прохладно для меня, но это не страшно. Тарек Садек, представитель сборной Египта по современному пятиборью на II Играх стран СНГ

Для меня участите во II Играх стран СНГ - это наилучший опыт. Такого форума в моей жизни еще не было. Здесь можно увидеть тех гимнасток, на которых каждой спортсменке нужно равняться. Здесь можно стать лучше. Сямими Амалия Шахризам, представительница сборной Малайзии по художественной гимнастике на II Играх стран СНГ

Всего 20 видов спорта было представлено на Играх. Организаторы изначально приняли решение выехать за пределы столицы. Поэтому каждый регион Синеокой был причастен к форуму - в десяти городах Беларуси прошли состязания.

Волонтеры нас встретили с радушием. Все показали и объяснили. Так что все у нас отлично. По дороге из аэропорта в Минск нам рассказали немного о белорусской культуре, традициях и музыке. И нашей сборной очень понравилась организация, поскольку здесь все рядом. Соответственно, это очень комфортно: переезды не занимают много времени. Город оставляет приятные впечатления - здесь очень красиво. А к Играм стран СНГ относимся со своей серьезностью. Этот турнир позволит повысить уровень. Сунель Лезкано, представитель сборной Кубы по современному пятиборью на II Играх стран СНГ

Нам удалось увидеть Беларусь с разных сторон - не только соревновательные арены. Например, мы сходили в Брестскую крепость, и это было впечатляюще. Могу отметить то, что Беларусь утопает в зелени - всюду много цветов и деревьев. И я бы хотел, чтобы Пакистан выглядел также в ближайшее время. Мы живем в хорошей гостинице, питание организовано на высшем уровне, налажено транспортная система, которая мигом доставляет нас из гостиницы в бассейн и обратно. Вся наша команда благодарит вашу за подготовку этого события. Даниял Алави, представитель сборной Пакистана по плаванию на II Играх стран СНГ

Прием и размещение гостей, транспорт и питание, обучение и работа волонтеров, подготовка самих объектов и фан-зон, организация досуга делегаций. Большая команда трудилась для того, чтобы спортивный праздник состоялся. Но при этом создавать отдельную дирекцию Игр не потребовалось, а значит, затраты удалось минимизировать.

Самое главное - зрительский интерес. Доступ на все состязания был свободным. Многие объекты собрали аншлаги. Так, например, чтобы попасть во Дворец художественной гимнастики, фанатам вообще нужно было постоять в очереди. На соревнования люди шли семьями. И не удивительно, что у кого-то из детей зародилась большая любовь к спорту.

С пристальным вниманием следили за самбо, тяжелой атлетикой, пляжным футболом, художественной гимнастикой и хоккеем на траве. Именно в этих видах были заявлены национальные сборные. Выделим чемпионство команды Беларуси по пляжному футболу.

Также белорусские силачи завоевали 20 медалей. И доказали готовность к ближайшему чемпионату мира по тяжелой атлетике. Официальный допуск есть у 12 штангистов.

Тройка лидеров в медальном зачете была определена ещё в первые дни на II Играх стран СНГ. Россия, Беларусь, Узбекистан. Естественно, эти команды своего не отдали вплоть до церемонии закрытия. Таким образом, у ТимБай вторая в сводном табеле.

Всего в активе наших спортсменов 236 медалей: 48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых.

В остальных 15 видах выступала молодежь, юниоры и юноши. Сейчас именно ближайший резерв больше всего страдает от политически мотивированных санкций. Для этих ребят соревнования были необходимы, как воздух. В то время пока мировые функционеры в спорте делают все, чтобы уничтожить принципы "олимпизма", мы находим возможности.