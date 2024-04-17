Яркий итог соревновательного года - жлобинский "Металлург" третий раз подряд завоевал Кубок Президента по хоккею

Яркая спортивная история и итоги всегосоревновательногогода. "Сталевары" третий раз подряд завоевали Кубок Президента по хоккею. Жлобинский "Металлург" выиграл у "Бреста" в четвертом поединке финальной серии 4:0. Впервые в истории команда, занявшая шестое место в регулярном сезоне, стала чемпионом страны. Порадовали и южане, они также впервые добрались до серебряных наград. Подробности у Кристины Камыш.

Хоккеисты "Металлурга" в третий раз подряд завоевали Кубок Президента

Именно за сильные эмоции белорусы и любят хоккей. Накануне около двухсот фанатов "Металлурга" на трибунах и, без сомнения, весь Жлобин (что в 500 км от Бреста) ликовали. Их родная дружина завоевала Кубок Президента - третий раз кряду и четвертый в истории.

В этом сезоне "сталевары" неоднократно возрождались, как птица феникс из пепла. Этот путь к золоту был непростым. "Стаю" настигали травмы. Не было стабильности в году из-за бесконечной селекции. С трудом, но жлобинчане вышли в плей-офф напрямую, где тренерский штаб "Металлурга" показал себя и хоккеистов во всей красе.

В четвертом поединке золотой серии против "Бреста" творцами победы стали Константин Лукин, оформивший дубль, Александр Хованов, который бросил так, что порвал сетку ворот, и Артем Антипов, который отметился на завершающей секунде всей встречи. Феерил на последнем рубеже голкипер Сергей Большаков. Итог - 4:0 в матче. Такой же счет в противостоянии за трофей. В честь победы можно даже немного нарушить спортрежим.

Дмитрий Кравченко в победной раздевалке прогуливался в ковбойской шляпе. Это командный символ за лучшего в матче. А еще главком каждому раздал по три рубля.

Таким образом "волки" повторили достижения "Тивали" и "Юности", которые также три раза подряд побеждали в Кубке Президента.

Серебряные медали у хоккеистов "Бреста". И можно с уверенностью сказать, что эти награды с золотым отливом. Команда из города над Бугом переписала историю как Экстралиги, так и свою собственную. Дружина, ведомая Сергеем Пушковым, заскочила в нокаут-раунд через серию плей-ин, оставила не у дел мощные "Витебск" и "Шахтер",а также напомнила всем нам, что сказки реальны.

Южане без преувеличения влюбили в себя всю страну. Иначе как объяснить то, что на местном фан-секторе в минувшее воскресенье были болельщики семи клубов - от "Химика" до "Гомеля". Да, поражение в серии 0:4, но в каждой игре был славный бой. И все у "Бреста" еще впереди.

Во время второго этапа Экстралиги был зафиксирован 31 аншлаг на аренах. История первенства по данному показателю переписана. А общая посещаемость в плей-офф составила чуть более 80 тыс. человек.