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Яркий пример фразеологизма "в рубашке родился" - случай с британским мотоциклистом Воффинденом
Яркий пример фразеологизма «в рубашке родился». Неизвестно, как появлялся на свет британский мотоциклист Тай Воффинден, но, кажется, как минимум в бронежилете. На выходных он участвовал в соревнованиях по спидвею в Манчестере. И в один момент его траектория на огромной скорости пересеклась с ехавшим параллельно соперником. Каково же было удивление, когда Тай спустя полминуты после страшного падения поднялся и зашагал в боксы. Врачи диагностировали лишь незначительные повреждения.
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