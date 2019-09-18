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Яркое возвращение Лиги чемпионов. Итоги матчей
Крах триумфатора. "Ливерпуль" в стартовой игре Лиги чемпионов терпит выездное поражение от итальянского "Наполи". На традиционно горячей арене "Сан-Паоло" Юрген Клопп наблюдает лишь мячи, которые залетали в ворота его команды. На 82-ой - Мертенс, с пенальти. Ина второй добавленной ко втором тайму - Льоренте.
"Челси" для кого-то неожиданно проигрывает на "Стэмфорд Бридж" "Валенсии", 0:1. Судьбу матча предопределил гол Родриго, а также нереализованный пенальти Баркли.
При фантастическом перформансе "Боруссия" и "Барслеона" голов не забили. Марк-Андре тер Штеген парировал в этом матче пенальти после удара Марка Ройса.
Отметим, что "Аякс" разгромил "Лилль", 3:0, еще более крупную победу "Зальцбурга" над "Генком", 6:2. А "Бенфика" уступает "Лейпцигу", 1:2.
Cмотритетематические обзоры всех матчей Лиги чемпионов УЕФА здесь.
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